رئيس الوزراء العراقي يصدر بيانا بشأن قرار الفيفا

أصدر مكتب رئيس الحكومة العراقية، بيانا بشأن قرار الفيفا إعادة تقييم رفع الحظر عن ملاعب العراق.

وأكد عبد المهدي أحقية بلاده إقامة مبارياته الكروية على أرضه وبين جمهوره، وذلك على خلفية رفض السماح للمنتخب العراقي باللعب على أرضه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وفيما يعتزم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيارة العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على "حق العراق الطبيعي والشرعي في اقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره".

وأوعز الى "الجهات الحكومية كافة بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه الاستضافة وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة الى وفد الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي سيزور العراق غدا لتمكينهم من إنجاز المهام المكلفين بها"، حسب البيان.

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ولفت الى أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع هذه التطورات ويهيب بالجماهير الرياضية ووسائل الإعلام كافة بالوقوف الى جانب المؤسسات الحكومية في إنجاح مساعيها الحثيثة بهذا الصدد".

وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو أعلن، في 16 مارس 2018، رفع الحظر المفروض على ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات أربيل وكربلاء والبصرة.

واستمر الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو 3 عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.