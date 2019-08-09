تمارين منزلية تخلصك من آلام الرقبة.. تعرفي عليها

يعاني الكثير منا من آلام الرقبة التي تتسبب بها العديد من العوامل، مثل الجلوس مطولاً إلى الطاولة أثناء الدراسة أو العمل، أو النوم بوضعية خاطئة، أو الانشغال بالهاتف لساعات طويلة.

ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" قائمة بالتمارين التي يمكن ممارستها في المنزل للتخلص من آلام الرقبة على النحو التالي:

１- تمرين استدارة الرقبة

أدر رقبتك ببطء نحو أحد الجانبين، وأبقها على هذه الوضعية لمدة 5 إلى 7 ثوان، ومن ثم قم بالاستدارة على الجانب الآخر لنفس المدة. كرر التمرين 5 مرات.

2- إمالة الرقبة

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يعتبر هذا التمرين من أبسط التمارين للتخلص من آلام الرقبة، ما عليك سوى إمالة عنقك للأسفل بطريقة يلامس فيها الذقن صدرك. استمر على هذه الوضعية لمدة 5 ثوان ثم أعدها إلى الوضع الطبيعي، كرر التمرين 5 مرات.

3- إمالة الرقبة على الجانبين

قم بإمالة عنقك بشكل جانبي نحو كتفك الأيمن، ابقَ على هذه الوضعية لـ 5 ثوانٍ، ومن ثم أعدها إلى موضعها الأصلي، ومن ثم أمل عنقك نحو الجانب الأيسر لنفس المدة. كرر التمرين 5 مرات على كل جانب.

4- تمرين الكتفين

ادفع رقبتك إلى الأمام واسحب كتفيك معاً بنفس الاتجاه بحيث يلتصقان بفكيك، وأبقهما على هذه الوضعية لخمس ثوان، ومن ثم أعدهما إلى وضعهما الطبيعي بشكل تدريجي. كرر التمرين 5 مرات.