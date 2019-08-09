لاند روفر تكشف عن إصدار محدود أيقونتها Defender احتفالاً بعيد ميلادها

كشفت شركة لاند روفر النقاب عن إصدار محدود من أيقونتها Defender احتفالاً بمرور 70 عاماً على تدشينها.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار المحدود “Defender Works V8 – 70th Edition” يقتصر إنتاجه على 150 نسخة فقط بسعر يبلغ 150 ألف جنيه استرليني.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 5 لتر ويزأر بقوة 405 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 515 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ليدفع السيارة من الثبات إلى 96 كلم/س في غضون 5.6 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 171 كلم/س.

وتتمتع السيارة بمجموعة تعليق رياضية وكشافات LED ثنائية. وتتألق المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة ومقاعد رياضية، بينما تم صنع مقابض الأبواب وغطاء خزان الوقود من الألومنيوم.