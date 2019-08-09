بعد التخفيض.. تعرف على أسعار فولكس فاجن الجديدة في مصر

خفضت فولكس فاجن الألمانية أسعار فئتين من أيقونتها "باسات" سيدان موديل 2019 بنسب تراوحت بين 10 وحتى 20 ألف جنيه، في مصر.

وتأتي بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 125 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

وأصبح سعر الفئة القياسية من السيارة 440.00 جنيه بدلًا من 460.000 بانخفاض قدره 20.000 جنيه.

أما الفئة الثانية فقد تراجعت 10.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها 485.000 جنيه بدلًا من 495.000 جنيه.

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أما الفئة الثالثة من فولكس فاجن باسات التي تنافس ضمن قطاع السيارات السيدان العائلية الفاخرة، فقد استقر سعرها عند 610.000 جنيه دون تغيير عن أسعار الشهر المنقضي.

وتأتي السيارة بوسائل الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للركاب في الأمام إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب.

كما يتوفر مجموعة من وسائل المساعدة يتصدرها كراسٍ مكسوة بالجلد قابلة للتعديل كهربائيًا، ومساند رأس أمامية وخلفية وزر تشغيل وإيقاف المحرك وعجلة قيادة إلكترونية يمكن التحكم بها ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار والتحكم في الزجاج بلمسة واحدة ونظام ذكي لركن السيارة.

أما الرفاهية بالمقصورة فهي متنوعة كذلك وأبرزها النظام الصوتي الذي يتكون من 9 سماعات ومشغل MP3/DVD، ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، وشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة ومساند يد أمامية مكيفة وحزام أمان خلفي وكمبيوتر رحلات وفتحة سقف بانورامية "بالفئة الأعلى تجهيزا".