شهد موقع التغريدات تويتر أمس الثامن من أغسطس مظاهرة حب لملك بوليوود شاه روخ خان، إحتفالا بمرور 22 عام على طرح فيلمه الكلاسيكي "بارديس" بصالات العرض. ونشر موقع إنديا توداي مجموعة من التغريدات التي عبر خلالها عشاق شاه روخ خان عن امتتنانهم لهذا العمل الخالد في تاريخ السينما الهندية. وإلى جانب شاه روخ خان، جسدت نجمة بوليوود القديرة Mahima Chaudhry دور البطولة النسائي، وكان الفيلم الذي طرح عام 1997 من إخراج المخرج "سوبهاش غاي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عشاق شاه روخ خان يحتفلون بمرور 22 عاما على طرح رائعته PARDES لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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