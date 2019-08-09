"ترامب" يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية ويرجع عقد لقاء جديد

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تلقيه رسالة من زعيم كوريا الشمالية ويرجع عقد لقاء جديد بينهما.

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