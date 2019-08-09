نتانياهو: مستعدون للتوصل لتفاهمات مع حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل مستعدة لإبرام تفاهمات كاملة مع حماس، التي تحكم قطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل جاهزة للذهاب لحرب مع الحركة.

وقال نتنياهو، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: "نحن مستعدون للوصول إلى تفاهمات كاملة مع حماس، وفي نفس الوقت نتجهز لحملة عسكرية واسعة ضدها".

وأضاف "في حال القيام بعملية عسكرية واسعة ضد حماس في قطاع غزة، علينا أن نتذكر أنه كما سنحقق أهداف، هناك أيضا ثمن يتعين علينا دفعه".

وكان نتانياهو قد توعد في أكثر من مرة، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، إذا لم يتم التوصل لهدوء كامل حول الأوضاع مع القطاع.

ويواجه نتانياهو، اتهامات من الأحزاب الإسرائيلية المختلفة بما فيها أحزاب اليمين الإسرائيلي، بالتقاعس عن مواجهة حماس، والسماح بتدفق الأموال القطرية لها.