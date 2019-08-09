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تجمع المهنيين: (60) شخصاً ما زالوا مفقودين منذ فض الاعتصام

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التاريخ: 09-أغسطس-2019

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تجمع المهنيين: (60) شخصاً ما زالوا مفقودين منذ فض الاعتصام

أعلن تجمع المهنيين العثور على (40) مفقوداً منذ فض اعتصام القيادة من أصل (100)، وقال عضو لجنة المفقودين التابعة لتجمع المهنيين مصعب أحمد عبد الله في مؤتمر صحفي “لدينا أكثر من (100) حالة مسجلة لمفقودين، وجدت (40) حالة منهم في المستشفيات والمشارح، بينهم (3) حالات وفاة”.

 

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وأوضح أن مبادرة المفقودين “تضم أطباء ومحامين وأطباء نفسيين ومعالجين، وشركاء من منظمات المجتمع المدني ومتطوعين”، لمتابعة قضية المفقودين والمعالجات اللازمة لها.

 

 

من جانبها أعلنت المحامية نون كشكوش بحسب صحيفة السوداني، عن تدشين حملة لمفقودي اعتصام القيادة العامة تصادف اليوم العالمي للمختفين قسرياً في (30) أغسطس الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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