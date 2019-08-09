المهنيون: لن نشارك في “السلطة الانتقالية”

أعلن تجمع المهنيين عن عدم مشاركته في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها على المستوى السيادي والتنفيذي، مؤكداً مشاركته في السلطة التشريعية بحكم أنها رقابية مستقلة. ووفقاً لبيان التجمع فإن القرار جاء بعد دراسة متعمقة ونظر متأنٍ لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة.

وأضاف البيان “الدور الرقابي لن يستوي على سوقه إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي”، رقيباً وحارساً، والتجمع سيكون لها بما حملته جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة”.

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وأكد التجمع بحسب صحيفة السوداني، أنه سيعمل على الإيفاء بالوعد الذي قطعه للشعب السوداني وأن العهد يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بالدور المناط كعضدٍ للشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)