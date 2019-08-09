الكشف عن مرشحي “التغيير” للسيادي ورئاسة الوزارة

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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كشفت مصادر أمس أن لجنة مختصة داخل “قوى الحرية والتغيير”، فرغت تماماً من تسمية مرشحيها الخمسة داخل مجلس السيادة المنتظر تشكيله في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان عن الأعضاء بعد أقل من (48) ساعة، وذلك بعد إجازتهم من التكتل الذي يتألف منه تحالف “الحرية والتغيير”. غير أن المصادر ذاتها كشفت في المقابل أن تسمية مرشح رئيس مجلس الوزراء لم يحسم بعد، لافتة إلى أن “المنافسة لا تزال قائمة بين 3 مرشحين”.
وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء هم “الخبير في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، وأستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم مضوي إبراهيم، وأستاذ علم الجينات الوراثية بكلية الطب، في جامعة الخرطوم، منتصر الطيب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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