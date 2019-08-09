“1500” بص يومياً لنقل المُسافرين إلى الولايات خلال عُطلة العيد

أكّدت الغُرفة القومية للبصات السفرية جاهزية “1900” بص للتوجُّه الى الولايات المُختفلة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وكشفت أنّ مُعدّل الرحلات الى الولايات هذه الأيام يصل عبر البصات السفرية إلى “1500” رحلة يومياً.

وَقَالَ الناطق باسم الغُرفة مُحمّد حسن عبد المنعم في تصريحاتٍ (الخميس) بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الغُرفة كوّنت لجنة مع الجهات المَعنية لتخصيص مَحَطّات وُقود للبصات السفرية، ونوّه إلى المُعاناة في الحصول على الجازولين هذه الأيّام، ودعا منعم، المُواطنين للابتعاد من سَماسرة التّذاكر، وحذّر من مَغَبّة السفر خارج الميناء نظراً لوجود سيّارات ملاكي تعمل خارج الإطار الرسمي لنقل المُواطنين الى الولايات، واشتكي منعم من تضرر شركات البصات السياحية من سماسرة التذاكر.

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وأكّد عودة قيمة تذكرة الأبيض إلى سعرها القديم نتيجة انقطاع طريق الصادرات “أم درمان – بارا” جَرّاء السُّيول ما أجبر البصات على التّحوُّل إلى الطريق الغربي القديم عبر ولاية “النيل الأبيض”، وقال منعم إنُهم يسعون لراحة المُواطن، وأوضح أنّ زيادة التّعرفة في العيد ترجع إلى ارتفاع قيمة قطع الغيار والإطارات، فَضْلاً عن عودة البصات من الولايات غير مُكتملة الركاب، وكَشَفَ أنّ مُعدّل الرحلات الى الولايات هذه الأيام يَصل عبر البصات السفرية إلى “1500” رحلة يومياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)