رؤية ومقترح.. مواعيد موحدة لفتح وإغلاق جميع الجامعات بالبلاد

قدم يوسف الأمين الذي يقود مبادرة جديدة لأساتذة الجامعات رؤية للمجلس السيادي والحكومة المدنية المقبلين حول إعادة فتح الجامعات تتضمن ضرورة تحديد مواعيد موحدة لفتح وإغلاق جميع الجامعات بالبلاد، واقترحت الرؤية هيكلة التعليم العالي وإلغاء منصب الوزير على أن تتولى أساتذة الجامعات بالبلاد بانتخاب وكيل للوزارة لإدارة أمر التعليم بالبلاد لجهة أن تعيين الوزير يتم سياسياً.

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وشملت المبادرة إلغاء الحرس الجامعي الحالي التابع للشرطة وإعادة تبعية الحراسة للجامعات، إلغاء قانون نقابة المنشأة والعودة لنقابة المهنة، مراجعة أصول الجامعات، مراجعة الشهادات العلمية لمنسوبي المؤتمر الوطني في الجامعات، التحفظ على المدراء والوكلاء والمحاسبين بالجامعات بعد إقالتهم بغية مراجعة أرصدتهم والتحقيق معهم، إضافة لسحب كل الألقاب العلمية التي منحت لمدراء الجامعات والشهادات في عهد الرئيس المخلوع البشير أة من ينوب عنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)