الشيوعي: جمع (3) مليار جنيه لعلاج مصابي الثورة

كشف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي القيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف عن جمع (3) مليار جنيه من المواطنين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر.

وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي عضو وفد التفاوض بالحرية والتيغير صديق يوسف في منبر صحيفة التيار أمس، إن هنالك تراجعاً حدث من قوى الحرية والتغيير في صلاحيات المجلس السيادي.

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية أبقت على المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري لكنه نوه إلى إمكانية إلغاءها بواسطة المجلس التشريعي.

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وقطع يوسف بأن الحزب الشيوعي لن يغلق أبوابه خلال الفترة الانتقالية، بل سيناضل من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير مؤكداً بأن الشارع سيظل حارساً لتنفيذ البرنامج الإصلاحي.

وكشف يوسف بحسب صحيفة الإنتباهة، عن حرق (200) خيمة خلال فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة فضلاً عن ممتلكات أخرى وشدد على ضرورة تعويض المتضررين، فيما أعلن جمع (3) مليارات جنيه من الشعب السوداني لعلاج مصابي ثورة ديسمبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)