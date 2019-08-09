وفد من “الحرية والتغيير” لواشنطن قريباً

التاريخ: 09-أغسطس-2019 فى : أخبار 84 مشاهدة أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير عن زيارة مرتقبة لوفد من الحرية والتغيير لواشنطن لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأبدى عمر الدقير في تصريح بحسب صحيفة الإنتباهة عدم انزعاجه من الشروط الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. Advertisements وقال إن الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية يفتحان الطريق للتعاون مع العالم الخارجي في شطب ديون السودان الخارجية واستقطاب المساعدات والقروض من المؤسسات والصناديق الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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