لـ"حلحلة القضايا الخلافية".. القاهرة تستضيف وفدا من الجبهة الثورية السودانية

تستضيف القاهرة، وفدا من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية ( منى أركو مناوي - جبريل إبراهيم - مالك عقار - ياسر عرمان - الهادي إدريس ). ويأتي ذلك في إطار الوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان والعمل على حلحلة القضايا الخلافية.

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