التاريخ: 09-أغسطس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول جمال عمر أن قوات الدعم السريع تمثل (السند القوي والساعد الفني للقوات المسلحة). وأشاد جمال خلال مخاطبته فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات الدعم السريع أمس بمعسكر الشهيد حمودة بحسب صحيفة الصيحة، بمجهودات قيادة قوات الدعم السريع واهتمامها بالتدريب النوعي والتخصصي للأفراد في كافة المستويات. Advertisements ونبه جمال إلى كبر المهام والمسؤوليات الماثلة، لكنه عبر عن ثقته في الدفعة المتخرجة وقال: امضوا بعزم وثقة لا تستجيبوا للشائعات الضارة ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، داعياً المتخرجين إلى التعاهد على نشر قيم المحبة والتسامح والتواثق على التواصل والتكاتف والمحافظة على وحدة القوات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “العسكري” لـ(الدعم السريع): لا تستجيبوا للشائعات الضارة ومكر الماكرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.