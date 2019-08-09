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النيابة تحقق مع “نافع” بشأن تهمة تقويض النظام في 1989

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التاريخ: 09-أغسطس-2019

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النيابة تحقق مع “نافع” بشأن تهمة تقويض النظام في 1989

شرعت نيابة الخرطوم شمال أمس في إجراءات التحري والتحقيق مع مساعد الرئيس السابق، نافع علي نافع، القيادي بحزب المؤتمر الوطني، على خلفية دعوى جنائية قُيدت في مواجهته وآخرين بشأن انقلاب يونيو 1989، وتهمة تقويض النظام الدستوري.

 

 

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وبحسب صحيفة الصيحة فإن نافع خضع للتحقيق في الثامنة صباح أمس بنيابة الخرطوم شمال وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حضوره من سجن كوبر الذي أودع فيه منذ 11 أبريل الماضي.

 

ودونت نيابة الخرطوم شمال بلاغاً ضد الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبير الانقلاب العسكري في 1989.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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