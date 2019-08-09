النيابة تحقق مع “نافع” بشأن تهمة تقويض النظام في 1989

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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شرعت نيابة الخرطوم شمال أمس في إجراءات التحري والتحقيق مع مساعد الرئيس السابق، نافع علي نافع، القيادي بحزب المؤتمر الوطني، على خلفية دعوى جنائية قُيدت في مواجهته وآخرين بشأن انقلاب يونيو 1989، وتهمة تقويض النظام الدستوري.
وبحسب صحيفة الصيحة فإن نافع خضع للتحقيق في الثامنة صباح أمس بنيابة الخرطوم شمال وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حضوره من سجن كوبر الذي أودع فيه منذ 11 أبريل الماضي.
ودونت نيابة الخرطوم شمال بلاغاً ضد الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبير الانقلاب العسكري في 1989.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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