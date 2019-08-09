اطلاق سراح بكري وأمين وسيد الخطيب وكمال عبد اللطيف وآخرين

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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أطلقت السلطات المختصة مساء الأربعاء، سراح النائب الأول الأسبق للرئيس السابق الفريق أول بكري حسن صالح بعد اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية.
وصدر قرار بالإفراج عن عدد من قيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أمس (الخميس)، من بينهم أمين حسن عمر، سيد الخطيب، كمال عبد اللطيف وطارق حمزة، ولم توضح السلطات أسباب اعتقال القيادات أو الإفراج عنهم.
وكان الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات ذكر في تصريحات صحفية أمس الأول بحسب صحيفة الصيحة، أنه سيتم اطلاق سراح كل من تثبت للجان التحقيق عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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