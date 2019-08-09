حميدتي: لا نريد خميرة عكننة وقوتنا في وحدتنا

أشاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بترابط القوات النظامية، وقال: نحن الآن في منعطف خطير جداً وفي مرحلة تحول ولولا ترابط وتكاتف القوات النظامية (لتفرتق) السودان.

وأضاف: لا نريد أي خميرة عكننة، وباهى “دقلو” لدى مخاطبته فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات الدعم السريع أمس بحسب صحيفة الصيحة، بمعسكر الشهيد حمودة، وقال: العزة بالجيش ولن يحترمك الآخرون إذا لم تكن قوياً، وجدد تأكيداته بأن قوات الدعم السريع (خرجت من رحم القوات المسلحة وجزء منها وداعمة لها).

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وأضاف “حميدتي” أن همهم أن لا ينتكس السودان، وقال: مصلحتنا في وحدة بلدنا ولا نريد فرقة وشتات ولا خميرة عكننة، وعبر عن تمنياته في أن يكون الاتفاق الذي تم مؤخراً بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صادقاً من أجل الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)