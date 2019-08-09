العفو عن عقار وعرمان وعدد من قيادات الحركات المسلحة

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أمس قراراً بالعفو العام عن رئيس الحركة الشعبية – شمال – مالك عقار ونائبه ياسر عرمان. وذكر التلفزيون القومي أن القرار شمل العفو العام عن قياديين آخرين بالحركة الشعبية.

وأوضح أن قرار الغاء حكم الإعدام جاء كجزء من تنفيذ المبادرة التي أكدتها الوثيقة الدستورية الجديدة الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والتي نصت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق السلام في السودان.

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وبدوره اعتبر الناطق باسم الحركة الشعبية مبارك أردول على صفحته بـ(فيسبوك) بحسب صحيفة الصيحة: “إسقاط الأحكام الجائرة في حق قيادتنا بالتنظيم خطوة مهمة لبناء الثقة ستسهم فعلاً في الوصول إلى سلام”.

وكانت محكمة بمدينة سنجة أصدرت في مارس 2014 حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً على مالك عقار وياسر عرمان، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)