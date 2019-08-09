عاجل| خبير إرصاد: الفرص مواتية لامطار غزيرة مجدداً على الخرطوم مما سينذر بكارثة وشيكة

قال خبير الإرصاد الجوي الشهير بمواقع التواصل الإجتماعي “عوض إبراهيم ميرغني” : ان الفرص مواتية لهطول أمطار غزيرة مجدداً على الخرطوم مما ستنذر الاوضاع بكارثة وشيكة من جراء تراكم المياه التي ستتسبب في غرق بعض الأحياء، بحسب ما نقل محرر ” أخبار الخليج 365”.

مؤكداً أن فرص الأمطار لاتزال حاضرة اليوم ومعظم ايام الاسبوع القادم، ايام عيد الاضحى في الخرطوم ومعظم مناطق البلاد والله اعلم.

وشهدت الخرطوم فجر الجمعة امطار غزيرة استمرت لاكثر من ثلاث ساعات متواصلة وصفت بانها الاقرب لامطار وفيضانات العام ١٩٨٨، تجاوزت في بعض الاحياء ال ١٠٠ ملم، غمرت احياء العاصمة وشوارعها وعطلت السير وأعاقت حركة المواطنيين.

وكان ” عوض ”، قد حذر مبكراً من هطول أمطار غزيرة أعلى من المعتاد خلال الفترة من ٤ أغسطس الي ١٦ أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل على أنحاء واسعة من السودان، وغرق للعاصمة السودانية الخرطوم مما يتطلب الحيطة والحذر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)