قيادى يعترف ويشهد : البشير كان مظلة للفساد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

القيادى المايوى والانقاذى ومن قبلهما الاسلامى الكبير السيد أحمد عبد الرحمن محمد قدم افادات وقراءات عن الانقاذ والحركة الاسلامية والبشير ، وهى جديرة بالتوقف عندها والنظر اليها باعتبارها شهادات من رجل عاصر الانظمة المستبدة وعمل وزيرا مع مايو وتسلم حقيبة الداخلية وتقلد مناصب هامة فى عهد الانقاذ اهمها امين عام مجلس الصداقة الشعبية العالمية (الجهاز الرديف لوزارة الخارجية الذى يتولى امر الدوبلوماسية الشعبية) اضافة الى كونه شخصية قيادية فى الحركة الاسلامية ومن الصف الاول مما يجعل كلامه فى تقييم الانقاذ وتجربة حكم الاسلاميين مختلفا عن كلام غيره .

قال الاستاذ احمد عبد الرحمن :

أنا من قبل مدة طويلة كان لي موقف من السلطة الحاكمة وتحديداً (المؤتمر الوطني) ولكنني رأيت أن العشر سنوات الأولى كانت للدكتور الترابي والحركة الإسلامية والثانية كانت لحزب المؤتمر الوطني، لكن وبكل أسف فإن العشرية الثالثة كانت للبشير التي استخدم فيها الزي العسكري تارةً والزي المدني تارةً أخرى، أي أنه أحياناً مع الجيش وأحياناً مع السياسيين.

….

هذا التقسيم لفترة حكم الانقاذ الى ثلاث مراحل ليس بالضرورة ان تترتب عليه مثلا تحسين صورة الحكم فى العشرية الاولى ايام سطوة عرابه وشيخ الحركة الدكتور الترابى وتحميل كل الاوزار للبشير وهو ينفرد بادارة العشرية الثالثة بديكتاتورية وابتعاد عن روح الدين وتعاليمه واداب الحركة الاسلامية وأخلاقياتها .

وقال :

في قضية التمكين أخطأ أهل الحركة الإسلامية في الفهم بحيث كان يجب أن يكون للأفكار وليس للأشخاص ، واستمرار هذه الحالة لمدة ثلاثين عاماً أدى في النهاية إلى عجز فاضح وأثر كثيراً على حياة الناس.

…..

انه كلام موزون وانتقاد فى محله ونلاحظ انه طال فترة الانقاذ كاملة (بعشرياتها الثلاثة) مما يجعله ربما متناقضا مع كلامه الاول ومحاولة التفكيك بين العشريات الثلاث.

وعن الفساد تحدث الرجل اخطر حديث عن دور البشير فى تعطيل مكافحته ، قال :

الفساد ظاهرة عالمية ولكن العيب في عدم الاعتراف به ومواجهته، وإذا ما نظرنا لإثارة هذه القضية في البرلمان السابق لرأينا كيف أن رئيس الجمهورية المخلوع قد رفض ولمدة ثلاث سنوات التوقيع على قانون المفوضية، وليس هذا فحسب بل إن رأس النظام نفسه اعترف بوجود “قطط سمان” فلم يحرك ساكناً ولم تتكون لجنة واحدة لتحقق في الفساد، وأنا أعتقد وآخرون معي كثر أن البشير هو في نفسه ليس فاسداً ولكن لا يمكن تبرئته لأنه وبكل أسف كان مظلة للفساد وهذه الحال هي أسوأ من الفساد نفسه.

…

انظروا الى الرجل كيف يتحدث بوضوح ان البشير كان يشكل مظلة للفساد وان موقفه هذا اخطر من القساد نفسه وهذا الكلام من الخطورة بمكان حيث يضع البشير فى خانة المجرمين الذين تجب محاكمتهم الان ، ولايقول قادة الحركة الاسلامية ورموزها الان هذا الكلام.

وقال :

من قبل مدة شعرت بتهاوي النظام فالقصة (جاطت) من قبل فترة ونحن الذين جئنا بالبشير وليس العكس وبالتالي نحن ساهمنا بطريقة أو بأخرى في مجيء نظام الإنقاذ 1989م.

وهذا الكلام كما لايخفى يشكل اعترافا باجرام الحركة الإسلامية فى حق السودان وتكفى الشهادة لمحاكمة الحركة ككل على جرمها .

….

لو جاءت هذه الافادات من غير احمد عبد الرحمن لما اخذت هذا الاعتبار