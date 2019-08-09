اشتباكات عدن هل تنذر بتفكك التحالف .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت عدن نارا واصطرعت القوى المسلحة فيها والضحية المواطن العدنى البسيط الذى لا علاقة له بالامارات وحكومة العميل المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادى المدعوم سعوديا واماراتيا ولا الحراك الجنوبي المنادى بالانفصال الداعى الى انهاء الوحدة اليمنية والعودة الى تقسيم البلد وقيام جمهورية اليمن الديموقراطية .

هذا الصراع المسلح العنيف لايخدم عدن واهلها وانما هو صراع مصالح تتناطح فيه بعض القوى التى تبحث عن مكاسب سواء كانت السيطرة ولو جزئيا على الحكم او الفوز ببعض الغنائم وتحقيق بعض المكاسب.

لكن ما لابد ان نشير اليه ان اشتباكات عدن هذه كانت متوقعة بعد اشتداد التنافس بل والخصومة بين «المجلس الانتقالي الجنوبي»، المموّل من دولة الإمارات والرافع خطاب انفصال الجنوب، وألوية الحماية الرئاسية التي يقودها مهران القباطي، والتي تتبع لما يسمى بالشرعية .

المجلس الانتقالى الجنوبى المنادى بالانفصال وجه انتقادات حادة للسعودية بسبب دعمها لـ«الشرعية» ورفضها تبني دعوات الانفصال.

هذا الاشتباك العنيف بين القوى المحسوبة على طرفي التحالف السعودي – الإماراتي (أي «الانتقالي» و«الشرعية»)، ينذر بالانزلاق إلى دورة عنف جديدة طالما ان البلدين لم يعودا على وفاق تام بخصوص استمرار الحرب وخلافهما حول سبل المعالجة وانهاء الازمة مما يؤشر – ولو من بعيد – باحتمال تفكك جبهة العدوان وتشتت التحالف ، وربما كانت خطوة الامارات باعادة تموضع قواتها فى اليمن مقدمة لتطورات اكبر بل وحتى مفاجآت قد لا يتوقعها الكثيرون الان ، فهل تكون احداث عدن هذه المرة مختلفة فى دلالاتها ونتائجها عن ما سبقها من أحداث مماثلة ؟

كل شيئ فى هذا الملف وارد والله تعالى العالم بمآلات الامور .