كشف مصير المفقودين مقدم على غيره

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان بدأت انتفاضة ديسمبر المجيدة والبلاغات تترى بين فينة واخرى عن فقدان بعض الشباب – من الجنسين وبالطبع غالبهم ذكور – وكانت الاتهامات تدور حول احتجاز أجهزة امن الطاغية المقبور لهم بل هناك تخوف حتى من قتلهم ، ومع انتصار ثورة الشعب وانبلاج فجر الحرية كان الكثيرون على موعد مع الخروج من الاقبية والزنازين وعملت جهات عدة على انهاء هذا الملف ذو الطابع الانسانى ولكن كيف لنا ان نستوعب اختفاء مائة شخص بعد الاطاحة بالطاغية ولماذا يختفون اصلا وماهى الجهة صاحبة المصلحة فى اخفائهم ؟ اليس هذا توع من العبث واللعب بمصير الناس والبلد ؟

صحيح ان الخبر يتحدث عن العثور على اربعين منهم بينهم ثلاثة شهداء لكن هذا وحده لايكفى اذ لابد من التحرى الدقيق بشانهم ومعرفة اسباب اختفائهم وكيفية العثور عليهم ومن المرتبط بهذا الامر .

دعونا نقرأ معا الخبر الذى نعنيه ونكتب عنه :

كشف تجمع المهنيين عن فقدان أكثر من (100) مواطن يوم فض الاعتصام أمام القيادة العامة، مؤكداً العثور على (40) منهم بينهم ثلاثة شهداء.

وقالت المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين المحامية “نون كشكوش” خلال مؤتمر صحفي بمباني تجمع المهنيين بحسب صحيفة المجهر، إن عدد البلاغات الرسمية التي دونت حول فقدان أشخاص بلغت (11) بلاغاً فقط، وحث تجمع المهنيين أسر المفقودين على تقديم بلاغات رسمية حول فقدان أبنائهم، مشيرة إلى أن بعض المفقودين من المشردين وفاقدي السند.

وبدوره نفى عضو لجنة الأطباء المركزية “مصعب أحمد عبد الله” عدم اهتمامهم بقضية المفقودين، لافتاً إلى أن انقطاع الانترنت في الفترة الماضية حال دون الانتشار الواسع للقضية.

انتهى الخبر ، ونخلص الى نتيجة واحدة مفادها ان المجلس العسكرى هو المسؤول المباشر عن هذه المأساة ولابد من الضغط عليه بل والزامه بالكشف الفورى عن مصير هؤلاء الناس وانهاء معاناة اهلهم واغلاق هذا الملف المأساوى لانه عمل مقدم على ماسواه .