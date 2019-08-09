تصريحات مثيرة لمدرب شبيبة القبائل عن لقاء المريخ اليوم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عبر هيبرت فيلود مدرب شبيبة القبائل الجزائري، عن ثقته في قدرة فريقه على تخطي عقبة المريخ السوداني، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيلود في تصريحات صحفية “يحب أن نكون جاهزين لمواجهة فريق كبير بحجم المريخ. أؤكد على أننا نملك كل الحظوظ للمرور للدور المقبل. ندرك أهمية المباراة الأولى في مواجهة تلعب بنظام الذهاب والإياب”.

وأضاف “الأهم هو تسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا، يتعين علينا أن نحافظ على توازننا في الدفاع وأن نكون طموحين في اللعب والهجوم