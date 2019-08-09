الاشتباكات العنيفة في عدن تمتد إلى محيط منزل وزير الداخلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتدت الاشتباكات الدائرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، الخميس، لتصل إلى محيط منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، في حي ريمي بمدينة المنصورة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن المواجهات التي اندلعت بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، والحماية الرئاسية من جهة أخرى، توسعت لتصل إلى حي ريمي الذي يحيط به عدد كبير من المدرعات العسكرية.

وذكروا أن مواجهات بالأسلحة الثقيلة امتدت لتصل إلى الطريق البحري الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة، فيما شهدت بعض أحياء مدينة المنصورة مواجهات مسلحة، لأول مرة منذ اندلاع المعارك، الأربعاء.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر بوزارة الصحة اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، أن 8 أشخاص قتلوا في مواجهات الخميس، منهم 5 من قوات “الانتقالي الجنوبي”، و3 من “الحماية الرئاسية”، بينهم قائد كتيبة.

كما قتلت طفلة (9 سنوات)، وأصيب والداها بجروح متوسطة، إثر سقوط قذيفة “آر بي جي” على منزلهم بحي المعلا.

وفي وقت سابق الخميس، تجددت الاشتباكات العنيفة في عدن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً من جهة أخرى، غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره والقوات الموالية له لاقتحام القصر الرئاسي وإسقاط الحكومة.

والأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين الجانبين، وتسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم مدنيون، قبل أن تتجدد، الخميس، بشكل أكبر وأوسع.