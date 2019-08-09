جمهورية السودان المدنيااااو..بقلم ابوحسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كثير من من كانوا يرفعون شعار مدنية لا يعرفون معنى هذا الشعار،بل الابعد من ذلك يرون فيه التحلل الغربي والحرية التي لا واقع لها إلا في اذهان البعض ،حرية يحلمون بها ويعبرها لهم مفسر احلامهم بأن هذه الحرية تعني ان كل شىء هو لك حلال إلا ماحرمه عليك الدستور،بالطبع لايقصد الدستور الالهي(القرآن الكريم)وانما دستورهم الوضعي الذي سيولد فيما بعد بإملاءات غربية أو نقول عليها نحن بالعامية السودانية الجميلة(بخرة ).

ليلة الاتفاق على الوثيقة الدستورية خرجت العاصمة المثلثة تهتف بالانتصار على الشريعة الاسلامية وتودعها حيث اللاعودة متمسكة بشعارات مسمومة لا يعرفها الشعب السوداني.

نعم نحن نعيب على النظام البائد كل شئ ولكن نحفظ له شىء واحد وهو جعله الشريعة الاسلامية مقدسة عنده مع ملاحظات كثيرة على تطبيقها ،ولكنهم لم يذهبوا بعيد كما ذهب الهالك السبسي رئيس تونس حينما استبدل نظام المواريث الاسلامي بالقانون الفرنسي ليساوي بين الرجل والمرأة لأنه يرى فيه عدم المساواة(ليتهم صلوا عليه بآية من الدستور الفرنسي) كثير من الدساتير الغربية تستعير فكرة المواريث من نظامنا الاسلامي والتأريخ شاهد على ذلك.

ربما هناك اقليات روجت لفكرة المدنية بمعناها المضاد لأنها تجد نفسها فيه وخدمها في ذلك ايادي خارجية لايهمها ان يذهب السودان الى الجحيم طالما يتحقق الهدف الذي يصبوا اليه.

النهوض بالدول تحت اي نظام ممكن وغير مستحيل عقلا ،فلايأتي شخص ويقول ان النظام الاسلامي غير جدير ،بل المشكل يكمن في الذي يطبق النظام والتجارب كثيرة هناك دول إسلامية نهضت بشعوبها ووصلت الى القمم .

فلانريد شيئاً لم يذكر اسم الله فيه،ونتمنى ان تدوم اواصر المحبة والسلام بين ابناء شعبنا العزيز وان يجنب بلادنا الفتنة ونرى وطنا في القريب العاجل في مقدمة الدول وليس على الله بعزيز.

تغريدة خارج السرب،،،

ناس الهلال والمريخ سافروا عشان يجيبوا لينا كأس

تغريدة مع السرب،،،

حميدتي قال ياريت لو مافضينا كولمبيا…

والعاقل من له حكيم يرشدة