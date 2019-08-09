عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم:

اطلاق سراح بكري حسن صالح والزبير احمد الحسن وكمال عبداللطيف .

إلغاء أحكام بالاعدام ضد عقار وعرمان وآخرين والحركة الشعبية ترحب .

حميدتي : العزة بالجيش ولن يحترمك الآخرين اذا لم تكن قوياً والدعم السريع من رحم القوات المسلحة .

(أخبار اليوم) تنفرد : موسوعة غينيس تشارك في حفل توقيع الاتفاق الشامل .

تجمع المهنيين يعلن العثور على ٤٠ مفقوداً منذ فض الاعتصام .

في ذهاب الدور الاول لابطال افريقيا : المريخ يحل ضيفاَ على شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم .

الوطن

لقاء سري بين “حاتم السر” و “صلاح قوش” في القاهرة

“8” مدراء جامعات يحملون درجة “الأستاذية” دون بحوث علمية

“العسكري” يلغي حكم الإعدام بحق “عرمان وعقار”

“الوطن” تهنئ وتحتجب

وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو يشيد بدور القوات النظامية في حفظ الأمن والاستقرار

الدقير :الوثيقة تفتح التعاون مع الخارج

رئيس اللجنة الفئوية يلتقي وفد تجمع الشباب الثوري

الطويل:شهادة اليونسيف للقوات النظامية بمثابة براءة

الخارجية: عودة 116 من العالقين ببنغازي

ارتفاع التضخم مجددا في السودان

خبراء:يجب رفع إسم السودان من القائمةالامريكية للارهاب

بحث العقبات التي تعترض تعليم أبناء المغتربين

السودانيون يتطلعون الي اصلاح اقتصادي حقيقي

الشرطة تنشر قواتها لتأمين عطلة عيد الأضحى

المرور تفوج المركبات السفرية بمنطقة الباقير

انسياب حركة الشاحنات والمركبات العالقة بطريق بارا أم درمان

إطلاق سراح غارمين بسجن الهدى

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