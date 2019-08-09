إبراهومة: سنلعب أمام شبيبة القبائل بجاهزية أقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ المدير الفني للمريخ إبراهيم حسين بصعوبة مباراة فريقه اليوم”الجمعة” أمام شبيبة القبائل، مشيرًا إلى أنّه سيدخل اللقاء في ظلّ جاهزية أقل عن منافسه لكّنه رغم ذلك يأمل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال المدرب الشهير بـ”الديسكو” في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ المريخ فريق كبير، وأنّه يتوّجب عليهم اللعب بقوةٍ وتحت كلّ الظروف.

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وأضاف” علينا أنّ نتغلّب على الوضع الحالي للفريق، ونلعب لتحقيق نتيجة إيجابية”.

ويأمل مدرب الأحمر ألا يستقبل فريقه أهداف في جولة اليوم، وأنّ يتمكّن في المقابل من الوصول إلى مرمى منافسه لتسهيل مهمة الإياب.

وأوضح إبراهومة أنّه يثق في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق المطلوب وتقديم أفضل ما لديهم.