بريطانيا تعتزم منح “فيزا” سريعة لجذب العقول النيرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إنه “يعتزم تبني تأشيرة مسار سريع “فيزا”، لجذب المزيد من أفضل علماء العالم إلى بريطانيا”.
وأضاف “نريد أن نضمن أن نظام الهجرة لدينا يجذب أفضل العقول من أنحاء العالم”، بحسب قناة “سكاي نيوز” المحلية.
وتابع جونسون قائلاً إن “الحكومة ستعمل مع المجتمع العلمي بشأن التأشيرة الجديدة بهدف إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول التأشيرة المذكورة.
وتواجه بريطانيا أكبر تغيير في الهجرة خلال عقود بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا أن يتم بحلول 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وبعد “البريكست” سوف يفقد مواطنو الاتحاد الأوروبي حقهم التلقائي في العيش والعمل في بريطانيا.
كما يفقد البريطانيون الحق في الاستقرار في الـ27 دولة الأخرى في الاتحاد، الأمر الذي يثير مخاوف من أن البريطانيين قد يواجهون نقصا في بعض الوظائف الرئيسية.
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