المجلس العسكري يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لحضور توقيع الاتفاق على الاعلان الدستوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدّم المجلس العسكري الانتقالي، الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لحضور مراسم التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الجاري بالخرطوم.

وشدد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، على أهمية دعم الأمم المتحدة للسودان خلال الفترة القادمة.

وقدَّم جمال خلال اللقاء تنويراً حول التطورات بالسودان منذ ما وصفه بانحياز القوات المسلحة إلى خيار الشعب إلى أن تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية.

وأكد المسؤول الأممي أمس، عزم الأمم المتحدة على دعم السودان خلال الفترة القادمة، خاصة في ما يلي دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح هايسوم أن الأمم المتحدة تدرس حالياً تنسيق جهود كل وكالاتها وصناديقها ذات الصلة لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي في السودان خلال الفترة القادمة.

ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، في 4 أغسطس الجاري، بوساطة من الاتحاد الإفريقي ودولة إثيوبيا.