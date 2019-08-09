الامة: لن نشارك في الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الأمة القومي، عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي، والاكتفاء بالمشاركة في المجلس التشريعي، وكشف عن عكوفه على اعداد برنامج تعبئة واستنفار لجماهيره لحماية مكتسبات الثورة.

ودعا الحزب في بيان من المكتب السياسي أمس، كافة الجهات المسؤولة للعمل على تخفيف صفوف الخبز والوقود والزحام خلال فترة عيد ااضحى المبارك.

واعتبر البيان نقابات المنشأة باطلة، وطالب بوقف اية اجراءات لتكوين النقابات إلا بعد صدور قانون النقابات الجديد في ظل الحكومة الانتقالية.

ورحب المكتب السياسي في بيانه الذي صدر عقب اجتماع، بتوقيع الاعلان الدستوري، واعتبر الاتفاق طوى ما وصفها بالصفحة القاتمة من حكم الطواغيت والفاسدين، وفتح الطريق لتشكيل المؤسسات الانتقالية وفق الجداول والتوقيتات المتفق عليها.

وأمن البيان على وحدة قوى الحرية والتغيير، ولفت الى انه سيسعى مع الحلفاء في قوى الحرية والتغيير والشركاء في المجلس العسكري، للعمل على تمديد وقف اطلاق النار وإطلاق سراح اسرى الحرب، وكشف عن استمرار اتصالات قوى الحرية مع القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور، حتى تكتمل خطوات تحقيق السلام العادل الذي ينصف النازحين واللاجئين وضحايا الحروب.