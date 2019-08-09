روح معنوية عالية في تدريب الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفذّ الهلال تدريبًا بملعب المباراة الرئيس تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي والطاقم المعاون، وسط روح معنوية عالية للغاية استعدادًا لمواجهة رايون سبورت الرواندي الأحد القادم.

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