روح معنوية عالية في تدريب الهلال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفذّ الهلال تدريبًا بملعب المباراة الرئيس تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي والطاقم المعاون، وسط روح معنوية عالية للغاية استعدادًا لمواجهة رايون سبورت الرواندي الأحد القادم.
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