المريخ يتحدى شبيبة القبائل الجزائري في أبطال أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يقصّ المريخ شريط مبارياته في دوري أبطال أفريقيا عندما يحلّ في العاشرة إلا ربعًا من مساء اليوم”الجمعة” ضيفًا على شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسين في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشواره في المنافسة لا سيما وأنّه سيلعب على الصعيد الأفريقي والعربي.

وأعدّ الأحمر نفسه للمباراة بأفضل ما يكون وسيخوض لقاء اليوم بهدفٍ واحد وهو الخروج بنتيجة تمنحه تأشيرة العبور إلى الدور القادم من”الرد كاسل” بعد أسبوعين.

ولم يكن أمام المريخ غير البداية السريعة في الإعداد لضيق الوقت لا سيما بعد أنّ أوقعت القرعة الأفريقية الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا، ليعلن الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسين ضربة البداية بحصتين تدريبتين في اليوم.

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وبداية التدريبات لم تشهد إكتمال كلّ القائمة إذ غاب عدد من العناصر الأساسية من بينها بكري المدينة، ومحمد عبد الرحمن، وضياء الدين.

وخلال الفترة التحضيرية تمكّن المريخ من خوض حصصًا تدريبية كانت كفيلة بمدّ المدير الفني بصورة كاملة عن جاهزية العناصر.

ولعب الأحمر مواجهتين وديتين أمام الخرطوم الوطني وأهلي شندي فقط كانتا كفيلتين بدخول اللاعبين في أجواء التنافس لا سيما وأنّ الفريقان سيلعبان في المنافسة الأفريقية”الكنفدرالية”.

على الطرف الآخر، يبحث شبيبة القبائل عن تحقيق نتيجة إيجابية بملعبه وأمام جماهيره من أجل قطع نصف الطريق لا سيما وأنّه سيخوض مباراة قوية بـ”القلعة الحمراء” بعد أسبوعين.

ويعول المدرب الفرنسي هوبير فيلود على جاهزية كل لاعبيه والخيارات المتاحة أمامه من أجل الدفع بها أمام المريخ، والحصول على نتيجة إيجابية بملعب بجاية ومباغتة منافسه قبل التنقل إلى السودان لخوض لقاء العودة.