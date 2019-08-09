المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ..تصف الصين بأنها “نظام بلطجي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاجوس، اليوم الخميس، الصين بأنها “نظام بلطجي”، بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

وقالت أورتاجوس، في إفادة صحفية “لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله… لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي. هذا ما يفعله نظام بلطجي”، وفقا لـ”رويترز”.

وأضافت “هذا ليس من سلوك دولة مسؤولة”.

وتشهد المدينة التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني. وهناك دعوة لإضراب عام في هونغ كونغ يوم الاثنين.

وأطلقت الشرطة، يوم السبت، عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع نشطاء يرتدون ملابس سوداء في منطقة كولون. وخرج الآلاف في مسيرة سلمية يوم الأحد ببلدة تسيونغ كوان أو بمنطقة الأقاليم الجديدة ملوحين بلافتات ومنشورات ملونة.