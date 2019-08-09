إرتفاع معدل نسبة التضخم في السودان خلال يوليو الماضي

الخليج 365 :

صعدت معدلات أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السودان، إلى 52.59 بالمئة خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 47.78 بالمئة في يونيو/ حزيران السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، في بيان إن زيادة التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الريفية للشهر الماضي، نحو 54.14 بالمئة، بنسبة أعلى من المناطق الحضرية.

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يأتي صعود نسب التضخم، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي التي شهدتها البلاد حتى الشهر الماضي، واستمرار تراجع أسعار صرف العملة المحلية (الجنيه)، مقابل الدولار.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 بالمئة، مع معدل نمو 5.1 بالمئة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 بالمائة في 2018.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس البشير من الرئاسة في 11 ابريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.