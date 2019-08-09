انفجارات قوية بمستودع ذخيرة في تركيا قرب الحدود السورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت محطة “إن.تي.في” التلفزيونية التركية إن سلسلة انفجارات هزت مستودع ذخيرة في إقليم خطاي التركي قرب الحدود السورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى إخلاء المنازل القريبة.

وأضافت القناة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الانفجارات التي وقعت في حوالي الساعة 3:30 صباحا في منطقة ريهانلي، لافتة إلى أن السبب وراءها لم يتضح حتى الآن، بحسب ما نقلت “رويترز”. المادة السابقة “أنصار الله” تقنص 8 جنود من الجيش التابع لحكومة هادي المقالة القادمة إرتفاع معدل نسبة التضخم في السودان خلال يوليو الماضي

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