انفجارات قوية بمستودع ذخيرة في تركيا قرب الحدود السورية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت محطة “إن.تي.في” التلفزيونية التركية إن سلسلة انفجارات هزت مستودع ذخيرة في إقليم خطاي التركي قرب الحدود السورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى إخلاء المنازل القريبة.
وأضافت القناة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الانفجارات التي وقعت في حوالي الساعة 3:30 صباحا في منطقة ريهانلي، لافتة إلى أن السبب وراءها لم يتضح حتى الآن، بحسب ما نقلت “رويترز”.
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