شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفذت جماعة “أنصار الله”، أمس الخميس، عمليات قنص وكمين استهدفت الجيش اليمني التابع الحكومة الشرعية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ”أنصار الله” على حسابه في “تويتر”، بأن مقاتلي الجماعة قنصوا 8 جنود يمنيين بعمليات شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض، وغرب مديرية مديرية حيران شمال غربي حجة.

وذكر أن “أنصار الله” نصبت كمينا بعبوتين ناسفتين لآليتين تابعتين للجيش غرب مديرية حيران، أدى إلى إعطابهما ومقتل وإصابة طاقميهما. المادة السابقة خطبة الجمعة.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة انفجارات قوية بمستودع ذخيرة في تركيا قرب الحدود السورية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” تقنص 8 جنود من الجيش التابع لحكومة هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.