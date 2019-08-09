شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تساقط امطار غزيرة منذ ساعات الصباح الاولى اليوم الجمعة ما ادى الى توقف الحركة وسيول جارفة في شوارع الولاية المفتقدة وتسببت في غرق بعض الأحياء والشوارع وانقطاع للتيار الكهربائي .

Short URL : Copied

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو والصور: امطار غزيرة وسيول جارفة بالعاصمة الخرطوم صباح اليوم… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.