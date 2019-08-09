محاكمة نجم المريخ سيف تيري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت محكمة النظام العام بحري اول أمس وسط إجراءات أمنية مشددة أولى جلسات محاكمة لاعب القمة سيف تيري و (17) آخرين متورطين بتهم تتعلق بالنهب والسرقة والإتلاف، واستلام المال المسروق والتعدي على ممتلكات قسم شرطة التكامل .

وفي سياق متصل، أمرت المحكمة بإعلان الشاكي و(3) متهمين ، نظراً لتغيبهم عن جلسة الأمس المحددة لسماع إفادات المتحري مولانا “فيصل آدم” وكيل نيابة الحاج يوسف ، وبحضور هيئة الدفاع متمثلة في الأستاذ “مجدي حسن” ، وممثل دفاع عن المتهم “سيف تيري” مهاجم المنتخب الوطني والمريخ الأستاذ “سعد محمد منقلة” ، وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر الحالي لسماع إفادات المتحري .

وبحسب قضية الاتهام أن المتهمين توجهوا إلى قسم شرطة التكامل بغرض إخراج متهمين مشتبه بهم في بلاغ آخر ، عندها أخطرهم أفراد القسم بأنه عقب اكتمال الإجراءات القانونية سوف يتم إطلاق سراحهم، بيد أن المتهمين اعترضوا على ذلك ، وتسللوا إلى داخل القسم وقام أحد المتهمين بفتح باب الحراسة وإخراج المتهمين المشتبه فيهم ليفر عدد من المتهمين بينهم مطلوبون في بلاغات متعلقة بالقتل ، بالإضافة إلى فتح خزانة القسم وأخذ أموال منها ، كما أن المتهمين قاموا بإتلاف عربات الشرطة وحرق القسم بداخله ملفات ، وكثفت المباحث تحرياتها وتم توقيف (34)متهماً من بينهم مهاجم بالمنتخب الوطني والمريخ ، وعقب الفراغ من التحريات ، أمرت النيابة بتقديم (19) متهماً للمحاكمة ، وأحالت بقية المتهمين إلى نيابة الأسرة والطفل وذلك نظراً لصغر سنهم.