بالصور: امطار غزيرة لثلاث ساعات متواصلة تتسبب في غرق الخرطوم

هطلت في الساعات الاولى من فجر الجمعة امطار غزيرة على انحاء واسعة من ولاية الخرطوم تسببت في غرق بعض الأحياء والشوارع وانقطاع للتيار الكهربائي، بحسب ما نقل محرر ” أخبار الخليج 365”.

ووصلت معدلات الامطار في بعض الأحياء إلى قرابة المائة ملليمتر وغمرت المياه الشوارع والميادين كما احدثت ضررا بالغاً في بعض المنازل باطراف العاصمة.

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وكان خبير الإرصاد الجوي الشهير بمواقع التواصل الإجتماعي “عوض إبراهيم ميرغني”، قد حذر من هطول أمطار غزيرة أعلى من المعتاد خلال الفترة من ٤ أغسطس الي ١٦ أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل على أنحاء واسعة من السودان، وغرق للعاصمة السودانية الخرطوم مما يتطلب الحيطة والحذر، بحسب مانقلت “ أخبار الخليج 365”.

وقال “عوض ” : الطرفة البكاية اقوي منزلة من منازل الخريف في السودان تستمر ١٣يوما من يوم ٤ أغسطس الي ١٦ من الشهر.

وتعاني العاصمة السودانية من سوء في التصريف وانسداد للمصارف في بعض الاحياء، مما يتسبب في كوارث بيئية وصحية خلال فصل الخريف.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)