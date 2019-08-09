تقارير تكشف حقيقة انضمام نيمار لريال مدريد

وذكرت صحيفة " ABC" أن ريال مدريد يرفض التعاقد مع نيمار نهائيًا سواء هذا الموسم أو الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن باريس سان جيرمان هو من وراء شائعات إهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار، وذلك من أجل كسر شوكة برشلونة فقط، مؤكدة أن الريال غير مهتم على الإطلاق بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وكانت تقارير صحفية أكدت تقديم ريال مدريد عرضًا لباريس سان جيرمان لضم نيمار مقابل 120 مليون يورو بالإضافة لإنتقال الكرواتي لوكا مودريتش لصفوف النادي الباريسي.
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