3 دلالات إيجابية لقرار عفو العسكري السوداني عن قيادات الحركة الشعبية

قال المحلل السياسي خالد الفكي، إن العفو العسكري السوداني عن قيادات الحركة الشعبية يعد بمثابة خطوة هامة تأتي في سياق الدخول في تنفيذ وثيقة الإعلان الدستوري.

وأشار الفلكي إلى أن ذلك يؤكد جدية المجلس العسكري في إدخال الحركات المسلحة للفترة الانتقالية.

وأوضح أن تلك خطوة جيدة، وتعمل على تنقية الأجواء السياسية، حيث كان موقف الحركة الشعبية إعلانها وقف إطلاق النار.