3 دلالات إيجابية لقرار عفو العسكري السوداني عن قيادات الحركة الشعبية

وأشار الفلكي إلى أن ذلك يؤكد جدية المجلس العسكري في إدخال الحركات المسلحة للفترة الانتقالية.
وأوضح أن تلك خطوة جيدة، وتعمل على تنقية الأجواء السياسية، حيث كان موقف الحركة الشعبية إعلانها وقف إطلاق النار.
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