ما دور الدعم السريع في مساندة الجيش؟.. المجلس العسكري يجيب

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول جمال عمر، أن قوات الدعم السريع تمثل السند القوي والساعد الفتي للقوات المسلحة، وأشار إلى أن توجيهات القائد العام المتعلقة بالتدريب، تنفذ بإصرار في القوات المسلحة والدعم السريع ويسير التدريب بصورة ممتازة.

وأشاد جمال، خلال مخاطبته فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات الدعم السريع، الخميس، بمعسكر الشهيد حمودة، بمجهودات قيادة الدعم السريع واهتمامها بالتدريب النوعي والتخصصي للأفراد في كل المستويات، وعبر عن سعادته بالدفعة المتخرجة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بـ«العسكري» إن القوة المتخرجة تمثل إضافة حقيقية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الدعم السريع سند للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشاد جمال في الوقت ذاته بدور القوات المتميز في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب وعمليات جمع السلاح والحد من انتشار الأسلحة في أيدي المواطنين، وقال: «لا ننسى دور الدعم السريع في المصالحات القبلية وكان له الأيادي البيضاء في البناء والتعمير والعمل الإنساني والتدريب».

ونبه رئيس لجنة الدفاع إلى كبر المهام والمسؤوليات الماثلة، لكنه عبر عن ثقته في الدفعة المتخرجة، وقال: «امضوا بعزم وثقة لا تستجيبوا للشائعات الضارة ومكر الماكرين وحسد الحاسدين»، داعيًا المتخرجين إلى التعاهد على نشر قيم المحبة والتسامح والتواثق على التواصل والتكاتف والمحافظة على وحدة القوات.