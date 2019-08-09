موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

قررت شبكة قنوات Fx الأمريكية، تجديد عرض مسلسل الدراما الشهير Atlanta، لموسم رابع، بعد انتشار شائعات عدم تجديده مرة آخري عقب الموسم الثالث الذي عرض نهاية العام الماضى.

مسلسل Atlanta تدور أحداثه حول شاب يسعى هو وصديقه المتناقض معه تماما فى شق طريقهما فى عالم موسيقى الهيب هوب بمدينة أتلانتا، المسلسل بطولة دونالد جلوفر بدور إيرنيست "إيرن"، مارك برايان تايرى هنرى فى دور ألفريد "بيبر بوى" مايلز، وكيث ستانفيلد بدور داريوس، وزازى بيتز بدور فانيسا.