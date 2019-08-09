"الخارجية الأمريكية" تصدر مجلدا توثيقيا حول سياسات كارتر في جنوب آسيا

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، في تصريح صحفي اليوم،الجمعة، إلى أن هذا المجلد يتضمن سياسات كارتر بشأن التوتر حول الانتشار النووي والتنافس بين الهند وباكستان وتحسن العلاقات الأمريكية مع الهند في مقابل تراجعها مع باكستان بسبب اهتمام إدارة كارتر بتطوير علاقاتها مع الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
كما اشتمل المجلد على أحداث الغزو السوفييتي لأفغانستان في أواخر عام 1979، الذي دفع كارتر للبحث عن علاقات أوثق مع باكستان من أجل إحباط ما تخشى إدارته أن تكون حقبة جديدة من التوسع السوفييتي.
وأضافت المتحدثة أن المجلد ضم وثائق حول سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق تجاه بنجلايش وسريلانكا ونيبال، وقد أدت قضايا مثل محاولة الانقلاب في بنجلاديش عام 1977 وعضويتها بمجلس الأمن خلال أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران إلى إدخال بنجلاديش في نزاع مع إدارة كارتر، مشيرة إلى أن العلاقات مع تلك الدول خضعت لأهداف السياسة المرتبطة بالهند وباكستان.
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