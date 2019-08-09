السعودية : وصول قرابة 1.9 مليون حاج من الخارج

بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من خارج المملكة العربية السعودية ، عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية ، منذ بدء القدوم حتى أمس 1.849.817 بزيادة بلغت 104 آلاف و868 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6%. وحسبما نشرت وكالة "وام" ، قالت المديرية العامة للجوازات السعودية، في إحصاء لها إن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و736 الفا و .492 حاجا .

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