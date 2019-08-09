فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يحدد مصليات العيد

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، أسماء أكثر من 262 مصلى وجامعًا، لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1440هـ. وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، أوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن الفرع شرع في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع العيد بالمدينة المنورة ومحافظاتها والمناطق التابعة لها لاستقبال المصلين.

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