التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتى بالدورى الإنجليزي

وكشف موقع "جول" العالمي عن التشكيل المتوقع لناديا ليفربول ونوريتش سيتي في مباراة اليوم.
ومن المنتظر أن يدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - آرنولد - جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون - ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح.
في حين ينتظر أن يدخل نوريتش سيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، تيم كرول في حراسة المرمى، جمال لويس - بين جودفري - كريتسوف زيمرمان - ماكس أروزن - ماريو فرانشيش - كيني ماك لين - أونيل هيرنانديز - ماركو شتيبرمان - إميليانو بوينديا - تيمو بوكي.
يدخل ليفربول مباراة اليوم ساعياً لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو تحقيق حلم التتويج باللقب للمرة الاولى منذ 30 عاماً، قبل أن يطير إلى مدينة "إسطنبول" التركية لملاقاة فريق تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الاربعاء المقبل.
كما يسعى ليفربول لتجاوز أثار الهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4 – 5 بركلات الترجيح في مباراة "الدرع الخيرية" التي جمعتهما الاحد الماضي بملعب "ويمبلي"، بعدما إنتهى الوقت الاصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.
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