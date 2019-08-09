الصحة السعودية توفر أجهزة الغسيل الكلوى للمرضى خلال مناسك الحج

وتقول الحاجة المصرية سهام عبدالسلام والبالغة من العمر 62 عامًا: "كنت متخوفة من صعوبة إجراء عمليات الغسيل الكلوى داخل المشاعر المقدسة خلال أداء الحج، ولكن أبلغت بأن وزارة الصحة سهّلت الأمر ووفرت أجهزة الغسيل الكلوى والفرق المتخصصة داخل المشاعر المقدسة، فى خدمة كبيرة لضيوف الرحمن وجهود غير مستغربة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".
وأضافت الحاجة التى تجرى عملية الغسيل الكلوى فى مركز الكلى بمستشفى النور التخصصى بقولها: "أجرى حاليًا الغسيل الكلوى بكل يسر وسهولة ووسط اهتمام كبير وحسن استقبال وسهولة إجراءات، تتم معاملتى وكأننى فى بلدي، بالفعل المملكة هى بلدى الثاني، نشكر المملكة على خدمتها للحجاج، سائلةً الله العلى القدير أن يجزى العاملين فى تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خير الجزاء".
وكانت وزارة الصحة قد وفرت عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى فى مستشفيات المشاعر المقدسة يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.
وتعمل "الصحة" على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة فى مستشفيات المشاعر وفقًا لتحركات الحجاج وجدولة حالات الغسيل الكلوي، بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته فى إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه فى كل مرة لأقرب وحدة كلى لخدمته.
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